Jornalistas lançam série de documentários sobre o coronavírus

Um grupo de jornalistas lançou, nesta sexta-feira (8), uma série documental sobre o coronavírus no Brasil. "A tirania da minúscula coroa: Covid19" tem mais de 300 horas de material, transformadas em episódios publicados no Youtube.

O documentário tem produção e direção dos jornalistas Gustavo Girotto, Ricardo e Juliano Sartori, em parceria com o estúdio Via D'Idea. Colaboraram também os jornalistas Tércio Braga, ex-repórter no Metro e Estado de S.Paulo, e Adalberto Piotto, autor do filme "Orgulho de ser brasileiro".

O grupo entrevistou médicos, economistas, artistas, jornalistas e profissionais da área de pesquisa para falar sobre a pandemia do novo coronavírus no país. Tudo foi produzido pelo celular.

"Criamos um documentário in house – até como desafio pessoal – respeitando a quarentena", conta Girotto. "Doamos uma parte do tempo para construir esse material, cujo objetivo é esclarecer quais os cuidados, os impactos na economia e até uma visão espiritual diante desta crise sob a ótica de grandes profissionais".

Os episódios serão publicados ao longo da semana e o primeiro já está disponível no Youtube.