Confira a cotação do dólar comercial em tempo real nesta sexta, 8 de maio

Após dois dias de altas expressivas, a cotação do dólar comercial abriu em queda nesta sexta-feira (8). A redução do valor, que na quinta (7) atingiu novo recorde nominal, foi puxada por uma queda predominante da moeda no exterior e o alívio nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China.

Após a queda acima do esperado da Selic, o mercado está atento a novos dados que compõem a economia brasileira. Nesta sexta, o IBGE divulgou que houve deflação no mês de abril, com o IPCA ficando em -0,31% – o menor valor em 22 anos.

O cenário político também é monitorado. Na quinta, o presidente Jair Bolsonaro foi a pé ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e empresários, ao STF (Supremo Tribunal Federal). Ele pediu um encontro com o presidente da Corte, Dias Toffoli, e apelou pela redução de medidas restritivas.

O Brasil vai ganhando destaque na imprensa internacional com a alta expressiva no número de mortes por covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Foram 610 novos óbitos confirmados na quinta, totalizando 9.146 vítimas.

