Com novo rodízio, frota de transporte público deve aumentar em SP

O secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Alexandre Baldy participou nesta sexta-feira, 08, do Bora SP e disse que a frota de trens da CPTM, Metrô e de ônibus da EMTU vai aumentar na próxima segunda-feira, 11, quando entra em vigor na capital o novo rodízio de veículos no trânsito.



LEIA MAIS:

Covid-19: Mortes de jovens aumentam em periferias de São Paulo

Xenofobia e preconceito cresceu ‘online e nas ruas’ após covid-19, diz ONU

“Na CPTM, por exemplo, na Linha 11-Coral estamos trabalhamos praticamente com a frota completa para garantir a segurança e saúde para que não haja aglomeração. O Metrô estamos operando, no horário de pico, com a frota entre 65 e 70%. Estamos preparando para termos efetivo para que possa chegar até 100% havendo necessidade”, disse Baldy.

Confira a íntegra da entrevista: