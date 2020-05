Dados do Ministério da Saúde mostram que o Brasil registrou 751 mortes nas últimas 24 horas por coronavírus. É o maior número diário desde o início da circulação do vírus no País.

Com isso, o Brasil soma agora 9.897 óbitos devido à Covid-19.

Quanto ao número de casos, são agora 145.328 ao todo.

Só nas últimas 24 horas foram incluídas 10.222 pessoas no balanço.

São Paulo continua sendo o epicentro da pandemia no país, concentrando o maior número de falecimentos (3.416), seguido pelo Rio de Janeiro (1.503), Ceará (966), Pernambuco (927) e Amazonas (874).