Em meio à pandemia, Bolsonaro diz que fará churrasco 'para uns 30 convidados'

Contrariando mais uma vez as recomendações de isolamento social da OMS (Organização Mundial de Saúde) durante a pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira (7), que fará um churrasco no sábado (9) para uns 30 convidados.

"Vou fazer churrasco sábado aqui em casa. Vamos bater um papo, quem sabe uma peladinha. Devem ser uns 30 (convidados). Não vai ter bebida. Vai ter vaquinha, R$ 70,00", afirmou o presidente ao retornar no final do dia para o Palácio da Alvorada.

O presidente também avisou que quer visitar a mãe dele daqui a umas duas semanas. A mãe do presidente mora em Eldorado, região do Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, a 248 quilômetros da capital paulista.

Desde a decretação do estado de emergência em razão da pandemia, o presidente Bolsonaro tem tido vários compromissos no final de semana contrários às recomendações de isolamento social. Em Brasília, ele já visitou o comércio local, causando aglomeração em regiões administrativas da capital federal e participou de manifestações favoráveis ao seu governo e contrárias ao Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal.