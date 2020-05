Com média de 12,7ºC, São Paulo tem nova madrugada mais fria do ano

A cidade de São Paulo voltou a registrar a madrugada mais fria do ano nesta quinta-feira (7), medições do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), órgão municipal, apontam uma temperatura mínima média de 12,7ºC.

Em algumas regiões, os termômetros marcaram temperaturas abaixo dos 12ºC, como Parelheiros e Marsilac, ambos com 11,4ºC, e Capela do Socorro, com 11,2ºC, todos na zona sul. O frio na capital paulista é resultado de uma massa de ar frio e seco de origem polar.

A menor mínima média anterior na capital paulista ocorreu na segunda-feira (4), com 12,8ºC. De acordo com o CGE, a previsão para esta quinta é de céu nublado e chuviscos de forma pontual. A máxima não deve superar os 17ºC.

