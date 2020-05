Previsão do Tempo: chuva cessa, mas frio continua em São Paulo nesta sexta

As chuvas que caíram com força na quarta-feira (6) em São Paulo já devem cessar, porém o tempo continua feio na cidade. As temperaturas mínimas se mantêm baixas nos próximos dias com expectativa de novo recorde na capital paulista.

LEIA MAIS:

Justiça condena homem que matou cachorro a pagar multa de R$ 7 mil por danos morais

Contra fraude, SP Trans vai cruzar dados do bilhete único com Receita Federal



A sexta-feira (8) será marcada por uma madrugada com pouca nebulosidade e termômetros em torno dos 12°C. A sensação de frio mais intenso permanece, principalmente nas regiões mais extremas da cidade, próximas de serras e baixadas.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

A temperatura máxima sobe um pouco mais e fica em torno dos 19°C por conta do predomínio de sol no decorrer do dia. Os percentuais de umidade ar variam entre 52% e 95% e não há previsão de chuvas para a capital.