Metade do Brasil sobrevive com R$ 15 por dia, diz IBGE

Metade dos brasileiros vive com R$ 438 mensais. Ou seja, quase 105 milhões de pessoas têm menos de R$ 15 por dia para satisfazer a todas as suas necessidades básicas, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados ontem. Os resultados são referentes à renda média real domiciliar per [ capita de 2019, apurada pela Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Rendimento de todas as fontes 2019.

Os 10% mais pobres, o equivalente a 20,95 milhões de pessoas, viviam com R$ 112 por mês, ou R$ 3,73 por dia. Em relação a 2018, houve elevação de 0,9% na renda média dessa parcela da população, mas, que em termos reais, permanece inexpressiva: apenas R$ 1 a mais. Por outro lado, no estrato mais rico, 1% dos brasileiros mais abastados viviam com R$ 17.373 mensais, o que significa um montante 15.510% maior do que o dos 10% mais pobres .