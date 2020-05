Guia de sobrevivência para a quarentena

A realidade imposta pela pandemia exigiu mudança de hábitos e nova atenção a direitos e deveres que antes nem passavam pela cabeça da maioria das pessoas. Veja algumas recomendações retiradas do Guia Proteste para o Consumidor na Quarentena.

Dicas para lidar com algumas situações inéditas em nossa vida

NÃO CONSIGO TER ACESSO A DIVERSOS SERVIÇOS

Os Detrans só estão fazendo atendimentos em casos de urgência. Para o cidadão saber se sua situação se enquadra como tal, ele deve entrar no site de cada Detran estadual e buscar os critérios utilizados. Os prazos de renovação das carteiras de habilitação vencidas depois de 19 de fevereiro também foram prorrogados. No caso da emissão de segunda via de identidade, o usuário também precisará comprovar a urgência, com a apresentação de boletim de ocorrência em caso de furto ou extravio. Por prestarem serviços essenciais, como a emissão de certidões de nascimento, óbito etc., os cartórios estão em funcionamento. No entanto, cada estado tem uma regra.

FIQUEI DOENTE. E AGORA?

Siga as orientações das autoridades de saúde e só procure o hospital quando se enquadrar nas situações de risco. Antes de ir ao hospital, entre em contato com a operadora do plano de saúde e peça orientações sobre onde ir para receber atendimento adequado e poder fazer o teste de rastreio. Há possibilidade de restrições na utilização do plano contratado em razão da alta procura por atendimento hospitalar pela população. Caso o seu hospital de referência não disponibilize de atendimento, o plano deve encaminhá-lo para outra unidade com capacidade.

MEUS PLANOS E ROTINA FORAM POR ÁGUA ABAIXO. COMO PROCEDER?

Quem tem viagem marcada pode cancelar ou remarcar a parte aérea com base na MP 925, que dá direito ao consumidor de remarcar a passagem por um período de 12 meses, a partir da data da passagem, sem multa. No caso de viagens de ônibus, não há normas específicas. Mas se a empresa informa que a viagem não vai acontecer, ela está obrigada a reembolsar 100% do valor da passagem.

Se o consumidor escolher não viajar, mas o ônibus vai sair mesmo assim, ele está sujeito a multa por cancelamento. Faz sentido continuar pagando a escola, já que, do ensino infantil até o final do ensino médio, o que os responsáveis contratam é um pacote anual. E todo custo da anuidade é diluída em 12 ou seis parcelas. As escolas devem fornecer uma

planilha de custos do que estão implementando no período de ensino a distância. Caso a escola consiga provar, por exemplo, que teve que investir em tecnologia para proporcionar aulas online, a manutenção da mensalidade se justifica.



Em outros tipos de contrato, como academias, uma outra negociação tem sido feita. A maioria delas está fechada. E ainda que ofereçam aulas online, as pessoas não podem estar fisicamente na academia para usufruir dos equipamentos. Neste caso, fica clara a redução do que foi contratado. E o consumidor pode pedir a suspensão dos pagamentos.



No caso de shows, o que tem acontecido é que a maioria desses eventos tem sido cancelada pelos próprios produtores. O dinheiro deve ser totalmente devolvido ao consumidor. Muitas empresas têm informado aos consumidores que irão realizar os eventos posteriormente. Caso a empresa se comprometa a fazer numa data posterior, o consumidor não é obrigado a aceitar, pois pode ser que caia numa época em que ele não estará disponível. Portanto, terá direito ao reembolso integral.

ESTOU SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES OFICIAIS E FICANDO EM CASA. O QUE MAIS POSSO FAZER PARA ME PROTEGER?

Não tente produzir álcool em gel em casa,porque quando o álcool líquido é utilizado em elevadas concentrações, aumenta-se bastante o risco de acidentes que podem provocar incêndios, queimaduras de grau elevado e irritação da pele e mucosas.

Não use bebidas alcoólicas ou etanol combustível para fazer a higienização.

Os produtos para limpeza da casa são classificados como desinfetantes, e os destinados à higienização das mãos, antissépticos.

Não é indicado utilizar antissépticos na limpeza da casa e menos ainda aplicar desinfetantes na higienização das mãos.

Para limpeza da casa, recomenda-se o uso de luvas para manipulação de produtos desinfetantes

COMO CUIDAR DA MINHA SAÚDE FINANCEIRA?



Na impossibilidade de realizar o pagamento de uma conta de luz, gás, internet ou telefone, o consumidor pode pedir a suspensão do pagamento da conta por um ou mais meses. Algumas concessionárias já comunicaram a possibilidade de suspensão, o que não significa cancelamento.

Também é possível suspender por 60 dias o pagamento de prestações no financiamento imobiliário. No caso dos financiamentos da Caixa Econômica Federal consegue-se pedir a suspensão pelo próprio aplicativo do banco, sem necessidade de explicar qual o motivo da suspensão.

Algumas instituições estão oferecendo a suspensão dos prazos de pagamento, mas é preciso ficar atento. Pois se ela significar um pagamento maior de juros, a dívida vai aumentar e o consumidor vai sair perdendo.

Se o valor não aumentar, é uma boa opção para repor caixa nesse período de dificuldade. Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú Unibanco e Santander se comprometeram em atender a pedidos de prorrogação dos vencimentos de dívidas de clientes pessoas físicas e micro e pequenas empresas por 60 dias

COMO APROVEITAR BEM O MEU TEMPO EM CASA?



Estabeleça uma rotina

Acorde sempre no mesmo horário para ter tempo de fazer as atividades. Se possível, pratique uma atividade física.

Sem o deslocamento, ganhamos tempo para fazer outras coisas que não conseguimos normalmente. Estabeleça um ritual – tire o pijama, tome banho e troque de roupa, para ter a sensação de que vai começar a sua jornada de trabalho.

Organize o espaço de trabalho. Procure deixar o ambiente limpo, livre e agradável. O importante é que o espaço seja prático e confortável.

Faça pausas. Pare para fazer um lanche, beber água, relaxar um pouco, levantar, esticar as pernas e a coluna.

Estabeleça horários para iniciar e finalizar o seu trabalho, para não acabar trabalhando demais.

Para quem tem filhos, pense em horários alternativos para desempenhar as funções