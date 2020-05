É hoje! Mega-Sena paga prêmio milionário de R$ 56 milhões

Se você ainda não correu para fazer sua fézinha, ainda dá tempo. Até as 19h as casas lotéricas estão recebendo apostas para o sorteio da Mega-Sena milionária, que nesta quinta-feira vai pagar a bolada de R$ 56 milhões para o sortudo que acertar os seis números mágicos.

O sorteio é realizado a partir das 20h no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O Metro Jornal acompanha o sorteio em tempo real e divulga em seu site e nas redes sociais.

A aposta mínima, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os apostadores mais ousados podem optar por preencher o volante com mais dezenas. O topo são 15 números e a aposta sobe para R$ 22.522,50

Devido à quarentena, muitas pessoas não conseguem se descolocar até as lotéricas em algumas cidades do país. Nestes locais, as pessoas podem optar por fazer sua aposta pelo Loterias Online, da Caixa. Pelo aplicativo, a aposta mínima custa R$ 30, mas pode ser dividida em várias loterias e diferentes concursos.

SORTEIO DE TERÇA-FEIRA

No sorteio de terça, o prêmio acumulou, mas 113 apostas chegaram bem perto de ganhar o premio principal, acertando 5 números. Eles ganharam R$ 19.496,62.

A quadra foi feita por 6.772 pessoas e cada uma ganhou R$ 464,75.

OS NÚMEROS SORTEADOS NESTA TERÇA-FEIRA FORAM:

01, 05, 07, 14, 23, 26