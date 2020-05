Confira a cotação do dólar comercial em tempo real nesta quinta, 7 de maio

O dólar comercial começa a quinta-feira (7) próximo dos R$ 5,80 em reação ao corte da taxa Selic, que registra nova mínima ao cair para 3% ao ano.

Na quarta (6), a expectativa do mercado quanto a reunião havia feito a moeda fechar a R$ 5,70, recorde nominal, com alta de 2,03%. A alta expressiva nesta quinta é motivada por indicações de que mais um grande corte pode ocorrer em junho, quando acontece uma nova reunião do Copom (Comitê de Política Monetária).

Considerando termos reais, a cotação do dólar precisaria atingir os R$ 7,80 para ser considerada a maior da história.

Cotação do dólar e do euro em tempo real:

Dólar comercial

Euro