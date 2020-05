Dólar para turistas é vendido acima de R$ 6 em São Paulo

O dólar comercial segue em forte alta na tarde desta quinta-feira (7). Na quarta (6), o mercado já esperava uma queda da taxa básica de juros, mas o corte de 0,75 ponto percentual, reduzindo a Selic para 3%, surpreendeu os investidores.

Após registrar uma alta de 1,96%, com o mercado cambial fechado antes do anúncio ser feito pelo Copom, a cotação da moeda abriu em disparada na manhã e chegou a atingir máxima de R$ 5,8763. Às 14h30, a moeda norte-americana era vendida a R$ 5,83.

Quem procura o dólar nas casas de câmbio de São Paulo vai encontrar um valor ainda mais alto. Segundo o portal Melhor Câmbio, que reúne os preços no mercado voltado ao público geral, às 14h30 o papel moeda do dólar era vendido a R$ 6,05, enquanto no cartão pré-pago o valor chegava a R$ 6,35.

