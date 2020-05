Shoppings de SP inovam com drive-thru de presentes

Uma nova cartada foi dada na última semana de abril por alguns shopping centers da Grande São Paulo visando minimizar as perdas no Dia das Mães: o drive-thru de compras. A estratégia foi adotada tanto por shopping centers em áreas nobres, como o Morumbi Shopping e o Alpha Square Mall, em Alphaville, como nas regiões mais afastadas do centro, como no Canta reira Norte Shopping, na Parada de Taipas, zona norte da capital.

A dinâmica tem sido parecida em todos: o cliente é notificado sobre a ação por redes sociais, visita o site

do shopping center, identifica a marca participante e tem acesso aos dados de contato. O consumidor faz o pedido pelo WhatsApp da loja, combina a forma de pagamento e retira no estacionamento do shopping, em data e horário combinados com o vendedor, sem sair do carro.

Nos shoppings Anália Franco, MorumbiShopping e Vila Olímpia, em São Paulo, a entrega é em feita em locais específicos nos estacionamentos. No ParkShopping São Caetano o ponto de encontro é em um acesso externo. A maior adesão de lojistas aconteceu no MorumbiShopping, com 70 marcas operando via drive-

-thru.