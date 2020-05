São Paulo não descarta possibilidade de 'lockdown'

A Prefeitura de São Paulo não descarta a possibilidade de decretar um 'lockdown' nos próximos dias. Considerado o nível mais alto de isolamento de uma população, a medida é usada quando há grave ameaça ao sistema público de saúde.

Todas as atividades param e quem sair de casa deve comprovar às autoridades o motivo de estar na rua. "A prefeitura tem, em cima da mesa, várias opções de ação. Nós estamos buscando opções que não atinjam ainda mais a atividade econômica", disse o prefeito Bruno Covas (PSDB).

Em entrevista coletiva no fim da manhã desta quarta-feira (6), Covas afirmou que estudos da equipe de saúde indicam que o pico da doença ainda está a caminho. A partir de quinta (7), o uso de máscaras nas ruas será obrigatório em todo o Estado de São Paulo.

Um decreto publicado no Diário Oficial do município determina que a fiscalização fique a cargo de agentes sanitários estaduais ou policiais militares. Os estabelecimentos comerciais que estão abertos deverão disponibilizar máscaras aos funcionários, assim como luvas se o uso for recomendado por normas técnicas.

Veja também:

São Paulo passa de 3 mil mortes e decreta luto em todo o estado

Explosão em posto de combustível deixa 5 feridos na Radial Leste

O prefeito Bruno Covas também anunciou o pagamento de um bônus a todos os servidores que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. No caso de profissionais da saúde, por exemplo, o valor é de pouco mais de R$ 5,3 mil.

Para tentar conter o avanço da doença, a prefeitura pede para agências bancárias, lotéricas, farmácias, supermercados e demais serviços essenciais reservarem aos idosos a primeira hora do horário de atendimento.

No próximo sábado, haverá o "Dia D" de higienização na capital, com a limpeza de ruas e calçadas de locais de grande circulação. O último balanço da prefeitura aponta 1.832 mortes na capital por covid-19 e 22.249 casos confirmados.