Previsão do Tempo: frio de até 12ºC toma São Paulo nesta quinta

Se nem mesmo a quarentena tem tirado alguns teimosos das ruas, talvez a frente fria possa. Nesta quarta-feira (6), a chegada da massa de ar polar deve causar sensação de muito frio, com declínio acentuado das temperaturas na Capital paulista.



Na quinta-feira (7), São Paulo deve encarar mínimas de até 12ºC, podendo chegar a temperaturas ainda menores durante a madrugada. Já a máxima fica pouco acima, em apenas 17ºC.

A chuva atravessa a madrugada e continua durante a manhã. As precipitações podem cessar durante a tarde, mas há pouco espaço entre as nuvens para o sol brilhar. Pode voltar a chuviscar, com menor intensidade, durante a noite.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.