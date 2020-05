Lotofácil 1963: que horas sai o resultado do sorteio desta quarta, 6 de maio

A Lotofácil sorteia nesta quarta-feira (6) R$ 1,5 milhão ao sortudo que acertar as 15 dezenas do concurso 1.963. Os números serão sorteados a partir das 20h e o resultado será divulgado pelo Metro Jornal até as 21h. Atualize esta página para descobrir os números assim que forem divulgados!

Na segunda-feira (4), uma aposta prêmio principal, de R$ 1,8 milhão. Outras 180 mil pessoas acertaram 14 das 15 dezenas e faturaram R$ 3,1 mil cada. Clique aqui para ver o resultado do sorteio anterior.

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília), em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção "Surpresinha", com números aleatórios. Com a "Teimosinha", é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.