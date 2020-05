Explosão em posto de combustível deixa 5 feridos na Radial Leste

Cinco pessoas ficaram feridas após uma explosão em um posto de gasolina na avenida Radial Leste, zona leste, no início da tarde desta quarta-feira (6).

O caso ocorreu na altura da estação Belém, da linha 3-Vermelha do Metrô.Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu durante a conexão da mangueira de abastecimento. Oito viaturas atendem a ocorrência, registrada por volta das 12h15.

Dois homens, ambos com 40 anos, foram encaminhados ao Hospital Municipal do Tatuapé com queimaduras de primeiro grau – um deles teve uma fratura no braço. Os demais tiveram ferimentos leves.

12h16 Explosão em posto de gasolina pelo Acesso a Radial Leste, 100 – Itaquera. 08 vtrs empenhadas. 05 vtm sendo atendidas pelas equipes. Aguardando inf. #193I — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) May 6, 2020

Atualizando oco das 12h16 Explosão em posto de gasolina pelo Acesso a Radial Leste. 04 vtm leves sendo atendidas e 01 vtm grave. Aguardando inf. #193I — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) May 6, 2020

Atualizando oco das 12h16 Explosão em posto de gasolina Acesso a Radial Leste. 1ª vtm leve SOS por meios próprios. 2ª vtm masc 40a fratura no braço e queimadura de 1º grau SOS PS Tatuapé. 3ª vtm masc 40 a com queimadura de 1º grau nos braços SOS PS Tatuapé. Aguardando inf. #193I — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) May 6, 2020

Veja também:

São Paulo terá ‘Dia D’ de higienização em 673 endereços neste sábado

Polícia prende três após assalto em condomínio no centro de São Paulo