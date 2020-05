Estudo aponta Brasil como novo epicentro do coronavírus no mundo

Um estudo publicado pela Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) em Ribeirão Preto aponta que o Brasil já pode ser considerado o novo epicentro do coronavírus no mundo, passando os números dos Estados Unidos.

A pesquisa aponta que o Brasil pode enfrentar um colapso no sistema de saúde na semana que vem, caso a população não respeite o isolamento social. De acordo com o estudo, o número real de novos registros no país no último dia de abril era 16 vezes maior que o divulgado pelo Ministério da Saúde – ou seja, mais de 1 milhão de casos.

O professor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e pós-doutor em Física, Domingos Alves, chama atenção para a subnotificação no país. Os pesquisadores defendem que o Brasil já é o principal foco de contaminações por coronavírus no mundo e que o cenário é mais grave do que o enfrentado pela China.

A escalada de casos e a falta de números precisos sobre a doença leva à sobrecarga do sistema de saúde e dificulta o planejamento de políticas públicas voltadas para a área. O governo federal diz que são pouco mais de 100 mil pacientes confirmados.