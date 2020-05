São Paulo faz mutirão para emitir documentos à população de rua

A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta quarta-feira (6) um mutirão no centro da capital paulista para emitir documentos para a população em situação de rua. A ação será realizada diariamente e visa possibilitar que as pessoas atendidas consigam solicitar o auxílio emergencial concedido pelo governo federal no período de pandemia. \

Os atendimentos irão acontecer na sede da Associação Franciscana de Solidariedade, na rua Riachuelo, no Largo São Francisco. Segundo a Polícia Civil, a estimativa é atender 40 pessoas por dia, de segunda a sexta-feira.

Para garantir a segurança dos profissionais e da população atendida, os policiais civis utilizarão os equipamentos de proteção individual necessários e os locais serão higienizados a cada atendimento feito.