Confira a cotação do dólar comercial em tempo real nesta quarta, 6 de maio

O dólar volta a subir, pelo quarto dia seguido, em meio à valorização da moeda norte-americana no exterior, cautela com a crise política doméstica e antes da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom).

Investidores repercutem a derrota do governo com as mudanças no projeto de lei de socorro a Estados e municípios, aprovado na terça-feira, 5, na Câmara, assim como depoimento do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro com acusações de "interferência política" do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal e a piora da perspectiva do rating do Brasil pela Fitch para negativa.

Está no radar ainda a votação em segundo turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 10/20, conhecida como a PEC do Orçamento de Guerra, pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 6. O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), convocou sessão deliberativa para 11h30.

Cotação do dólar e do euro em tempo real:

Dólar comercial

Euro