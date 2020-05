Polícia prende três após assalto em condomínio no centro de São Paulo

A PM (Polícia Militar) prendeu três homens acusados de assaltar um condomínio de luxo na região do Canindé, centro de São Paulo, na terça-feira (5). O grupo teve acesso ao prédio após fingir interesse em um imóvel à venda avaliado em R$ 1,5 milhão.

Dois deles se encontraram com o corretor, que foi rendido após liberar a entrada. Depois, entraram os outros criminosos – a polícia estima que dez participaram da ação. Eles estavam armados com armas pesadas, como fuzis e submetralhadoras, e invadiram três unidades.

De acordo com a polícia, uma vizinha percebeu a movimentação estranha e ligou para o 190. Os bandidos fugiram com carros das vítimas. "A polícia foi até o local e eles já tinham saído, mas diante das informações passadas a nossa rede de rádio, conseguimos localizar três indivíduos. Eles perderam o controle do veículo, tentaram fugir a pé, mas os prendemos", afirmou o tenente Luis de Castro Neto.

O trio foi encaminhado para o 3º DP (Campos Elísios), também no centro da capital. Com o grupo, os policiais apreenderam videogames, celulares, televisões, jóias e R$ 70 mil em dinheiro. O restante do grupo segue foragido. Assista ao vídeo: