Ainda dá tempo de apostar na Mega-Sena de R$ 56 milhões desta quinta-feira

E ainda não fez, corre para garantir sua aposta no sorteio da Mega-Sena desta quinta-feira, que tem um prêmio acumulado de R$ 56 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O sorteio da Mega milionária será realizado nesta quinta-feira, a partir das 20h, no Espaço Loterias da Caixa, no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. O Metro Jornal acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado no site e nas redes imediatamente.

A aposta mínima, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os apostadores mais ousados podem optar por preencher o volante com mais dezenas. O topo são 15 números e a aposta sobe para R$ 22.522,50

SORTEIO DE TERÇA-FEIRA

No sorteio de terça, o prêmio acumulou, mas 113 apostas chegaram bem perto de ganhar o premio principal, acertando 5 números. Eles ganharam R$ 19.496,62.

A quadra foi feita por 6.772 pessoas e cada uma ganhou R$ 464,75.

OS NÚMEROS SORTEADOS NESTA TERÇA-FEIRA FORAM:

01, 05, 07, 14, 23, 26