São Paulo precisa 'urgentemente' do Ministério da Saúde, diz David Uip

O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, David Uip, cobrou agilidade do Ministério da Saúde para a entrega de aparelhos e respiradores usados no tratamento de pacientes de covid-19 em leitos de UTI.

"Eu preciso reiterar o apelo que fizemos na reunião do governador (João Doria) com o Ministério da Saúde. Precisamos urgentemente ser atendidos", disse Uip. "Não adianta termos aparelhos e respiradores para agosto. É agora", afirmou o coordenador.

Segundo o secretário de Saúde do Estado, José Henrique Germann, "algumas coisas" que foram solicitadas ao Ministério da Saúde chegaram, mas "uma boa parte não foi possível deles oferecerem". Germann também classificou a relação com o Ministério da Saúde como "boa". Segundo o secretário, o Estado também aguarda a entrega de três mil respiradores, comprados pelo governo de São Paulo, que irão chegar gradativamente em lotes de 500.

