São Paulo tem bloqueio total de vias para incentivar isolamento social

A partir desta terça-feira (5), a Prefeitura de São Paulo amplia as interdições em vias importantes da cidade na tentativa de diminuir os deslocamentos. O horário de restrição das vias passa a ser das 6h às 10h, com bloqueio total para carros.

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), apenas a faixa de ônibus estará liberada para a passagem dos coletivos, viaturas em serviço e prestadores de serviço da área da saúde.

Os bloqueios acontecem nas mesmas avenidas das ações de segunda-feira, primeiro dia da medida:

· Zona sul: Av. Moreira Guimarães x Av. Jurema, sentido Santana, com desvio para a via lateral;

· Zona norte: Av. Santos Dumont x Av. do Estado, sentido aeroporto de Congonhas, com tráfego desviado para a pista lateral da mesma avenida;

· Zona leste: Av. Radial Leste x Viaduto Bresser, sentido centro, com desvio dos carros para a pista lateral da Radial;

· Zona oeste: Av. Francisco Morato x Av. Morumbi, sentido ponte Eusébio Matoso, com carros desviados para Av. Morumbi.

Além dessa ação, agentes de saúde fazem blitze educativas entre 7h e 9h da manhã em três pontos para orientar motoristas e passageiros sobre a pandemia de coronavírus. Por esses endereços os carros vão poder passar normalmente. São eles:

· Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 5241 – Jabaquara;

· Avenida Santa Catarina, 1523 – Vila Mascote;

· Avenida Peri Ronchetti, altura do nº 900 – Cachoeirinha.

Ouvintes da Rádio Bandeirantes relataram mais duas interdições na cidade que não estavam na lista informada pela prefeitura:

· Duas faixas sentido centro da avenida Anhaia Melo, na Vila Prudente, altura da avenida Francisco Falconi, sentido centro;

· Duas faixas da avenida Inajar de Souza, na zona norte, perto da ponte da Freguesia do Ó.

