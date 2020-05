Rede Nossa SP: 64% perderam renda com a pandemia na capital paulista

A Rede Nossa São Paulo, organização da sociedade civil, divulgou nesta terça-feira (5) uma pesquisa com a percepção do paulistano sobre a pandemia de coronavírus. A cidade de São Paulo é epicentro da doença no país, com 1.775 mortes e 20.848 casos confirmados.

Segundo o levantamento, os moradores da capital paulista tiveram um impacto financeiro negativo com a pandemia e as medidas de isolamento: 64% afirmaram ter perdido renda. Veja os resultados:

Impacto da pandemia e do isolamento na renda pessoal (entre quem tinha renda antes)

• Aumentou um pouco: 1%

• Continua a mesma: 28%

• Diminuiu um pouco: 17%

• Diminuiu muito: 25%

• Perdeu completamente a renda: 22%

• Não responderam: 6%

Foram entrevistadas 800 pessoas com 16 anos ou mais, por formulário na internet, entre os dias 17 e 26 de abril. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

Entre os que tinham renda e trabalho antes da pandemia, 61% tiveram redução na jornada – somando 29% que diminuíram muito, 21% que ficaram temporariamente parados, 11% que diminuiu pouco e 6% que foram demitidos.

Mesmo com o prejuízo nas finanças, a principal preocupação do paulistano a nível pessoal é a própria saúde e a saúde dos familiares – escolhidas por 67% dos participantes da pesquisa. Já preocupações econômicas, como o desemprego ou a diminuição da renda foi considerada a principal preocupação por 21%.

Principal preocupação em relação à pandemia para a vida pessoal

• A saúde de meus familiares: 50%

• Minha saúde: 17%

• Ficar desempregado: 11%

• Diminuir a minha renda / perder clientes / ter prejuízos financeiros: 10%

• Prejudicar a educação dos meus filhos porque estão sem aulas: 5%

• Minha saúde mental por causa do isolamento: 3%

• Nenhuma destas / outras preocupações: 1%

• Não estou preocupado: 2%

No caso do impacto da pandemia para o Brasil, 49% veem como principal preocupação a piora da economia. Veja respostas:

Principal preocupação em relação à pandemia para o Brasil

• A economia do país piorar: 49%

• Aumentar a desigualdade social: 36%

• A imagem do Brasil perante o mundo: 4%

• Nenhuma destas / outras preocupações: 10%

• Não estou preocupado: 1%

No total, 53% só saem de casa para compras essenciais, como supermercado e farmácia. Outros 19% estão saindo para trabalhar e 19% não saem para nada.

Comportamento individual durante o isolamento

• Saio de casa somente para compras essenciais (supermercado/farmácia): 53%

• Não estou saindo de casa para nada / quase nada: 19%

• Saio para trabalhar (trabalho em serviços essenciais, saúde, supermercado, farmácia): 12%

• Saio de vez em quando para dar uma volta / esticar as pernas / me exercitar): 4%

• Saio para trabalhar (não trabalho em serviços essenciais e nem sou trabalhador formal): 4%

• Saio para trabalhar (sou trabalhador informal e / ou trabalho na rua): 3%

• Estou saindo normalmente, sem restrições, porque não concordo com as medidas de isolamento: 3%

• Não respondeu: 2%