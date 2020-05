Previsão do Tempo: frente fria traz tempestades a São Paulo nesta quarta

Uma nova frente fria passa por São Paulo na quarta-feira (06) trazendo chuvas e queda das temperaturas. O ingresso do ar polar após a passagem do sistema frontal vai derrubar as temperaturas entre a quinta-feira (07) e o final de semana.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.



A quarta-feira (06) inicia com céu nublado na madrugada e temperatura média de 16°C. A aproximação de uma frente fria muda o tempo em São Paulo a partir do fim tarde.

São esperadas pancadas de chuva com intensidade moderada, por vezes forte, principalmente durante a noite. As precipitações virão acompanhadas de trovoadas, raios e eventuais rajadas de vento.

A temperatura máxima chega aos 27°C durante a tarde e as taxas de umidade do ar se mantêm entre 43% e 95%.