Isolamento social cai para 47% em São Paulo na segunda

O índice de isolamento social no Estado de São Paulo foi de 47% na segunda-feira (4). O dado mostra uma tendência de descumprimento das recomendações de distanciamento, ao ficar abaixo dos 50%.

Na quinta-feira (30), o SIMI-SP (Sistema de Monitoramento Inteligente do estado) registrou um índice de 46%, o menor desde o início da quarentena em São Paulo, no dia 24 de março. Já no domingo (3), foi registrado um isolamento de 59%, o mais alto desde a publicação do decreto.

Veja também:

Risco de morte de negros por covid-19 é 62% maior, diz Prefeitura de SP

São Paulo tem 283 comércios interditados por furar quarentena

O desejado pelo governo estadual é que o nível de isolamento social fique ao menos acima dos 60% e, idealmente, chegue aos 70%, mas a meta ainda não atingida. Na cidade de São Paulo, o índice na segunda foi de 48%.

O sistema analisa dados de operadoras telefônicas em 104 municípios com mais de 70 mil habitantes – os índices para cada cidade podem ser conferidos aqui.

Gráfico com evolução do índice de isolamento social no Estado de São Paulo