Está preparado para a Mega-Sena de R$ 50 milhões desta terça-feira?

Se ainda não fez sua aposta e bom correr. As casas lotéricas do país e o aplicativo online da Caixa recebem apostas para a Mega-Sena desta terça-feira somente até 19h. Afinal, estão em jogo nada menos do que uma bolada de R$ 50 milhões!

O sorteio da Mega ocorre sempre a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. O Metro Jornal acompanha o sorteio em tempo real e divulga em seu site e nas redes sociais simultaneamente.

A aposta mais simples da Mega, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Ela pode variar para até 15 números em um mesmo volante, mas o preço salta para R$ 22.522,50.

Se você mora em uma região que está em quarentena devido à pandemia de coronavírus, também é possível jogar pelo computador, na plataforma de Loterias Online, da Caixa Econômica Federal.