Caixa: novo horário é das 8h às 14h em todo Brasil

Desde esta segunda-feira, todas as agências da Caixa Econômica Federal ampliaram o horário de atendimento com abertura antecipada de duas horas. Todas as unidades estão funcionando das 8h às 14h.

No último dia 22 de abril, 1.102 agências do banco já haviam começado a funcionar nesse horário. Segundo a Caixa, a ideia é desafogar o atendimento presencial e evitar aglomerações e filas em frente às agências para combater a disseminação do novo coronavírus.

O banco já vem tomando medidas para diminuir as aglomerações em suas unidades, como abrir algumas agências para atendimentos essenciais em fins de semana e feriados.