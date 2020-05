Uso de máscara passa a ser obrigatório nos ônibus, metrô e trens de São Paulo

Além do Bilhete Único – ou do dinheiro da passagem –, a partir desta segunda-feira (4), para usar o transporte público por ônibus, metrô ou trem na capital paulista será obrigatório o uso de máscara. A exigência também vale para táxis e carros por aplicativo.

Já adotada em outras partes do Brasil e do mundo, a medida tem por objetivo evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Para se proteger, vale qualquer máscara, industrial ou caseira.

Os motoristas, que também serão obrigados a vestir as máscaras, poderão se recusar a transportar os passageiros que não estiverem com a proteção no rosto. Segundo o governo do estado e a Prefeitura de São Paulo, as empresas operadoras, pública ou privada, também serão punidas em casos de descumprimento.

As empresas que prestam o serviço dos ônibus municipais na capital, por exemplo, serão multadas em R$ 3.300 por dia – e por ônibus – se transportarem passageiros sem máscara. A regulamentação com as regras de fiscalização e punição de todas as categorias ainda será publicada.

Mesmo com a queda na movimentação em função das restrições impostas pela pandemia, 5,5 milhões de pessoas têm usado as linhas de metrô, trens e de ônibus municipais na capital e intermunicipais na Grande São Paulo todos os dias. Antes do novo coronavírus, eram 19 milhões de passageiros diariamente.

Máscara: companheira de viagem

Ordem de usar proteção no transporte valerá durante o período da pandemia da covid-19.

Onde devo usar máscara

• Ônibus municipais

• Ônibus intermunicipais

• Ônibus rodoviários

• Trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos)

• Linhas de Metrô

• Táxis

• Carros por aplicativo

Quem mais deve usar máscara

• Motoristas e cobradores de ônibus

• Funcionários dos terminais e estações

• Motoristas de táxi e de carros por app

Ainda restam dúvidas de como será o funcionamento da medida, sobretudo para táxis e carros por app. O decreto da prefeitura que determinou a obrigatoriedade do uso de máscaras definiu que a SMT (Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes) criará uma portaria com a regulamentação. A pasta afirmou no domingo (3) que o texto será publicado nos próximos dias.

Em caso de descumprimento

Passageiros podem ser impedidos de embarcar e advertidos

Empresas podem ser advertidas e multadas

Passageiros transportados por dia

Ônibus municipais: 9 milhões antes da pandemia; 3 milhões agora

Metrô, trens da CPTM e ônibus intermunicipais*: 10 milhões antes da pandemia; 2,5 milhões agora

*linhas gerenciados pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) na Grande São Paulo

Fonte: Prefeitura de São Paulo e governo do estado