Termina nesta quarta-feira prazo para regularizar o título de eleitor

Termina nesta quarta-feira, 06, o prazo para a regularização do título de eleitor. As eleições municipais continuam previstas para o mês de outubro, mesmo com a pandemia. As informações são da repórter Giovanna De Boer, da Rádio Bandeirantes.

A fim de evitar aglomerações, os atendimentos presenciais estão suspensos. Para regularizar o documento a Justiça Eleitoral está fazendo atendimento virtual. De acordo com o TSE, cerca de 3,8 milhões de brasileiros estão com alguma pendência. Para acessar os serviços é preciso entrar no site do TRE da região onde o título está inscrito.