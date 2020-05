Com média de 12,8ºC, São Paulo tem madrugada mais fria do ano

O mês de maio trouxe temperaturas mais baixas à capital paulista e, na madrugada desta segunda-feira (4), a cidade registrou a menor temperatura média do ano.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), a média entre os termômetros das estações meteorológicas automáticas de São Paulo foi de 12,8ºC. Alguns bairros registraram temperaturas bem abaixo da média, como Engenheiro Marsilac (5,4ºC) e Capela do Socorro (8,6ºC).

Até então, a menor temperatura média do ano na cidade havia ocorrido no dia 10 de abril, com 13,3ºC. A previsão é que o frio siga durante a semana, com a chegada de uma frente fria na quarta-feira (6).

