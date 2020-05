Bolsonaro nomeia Rolando de Souza para o comando da Polícia Federal

O presidente Jair Bolsonaro nomeou o delegado Rolando Alexandre de Souza como diretor-geral da Polícia Federal. A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta segunda-feira (4).

Rolando de Souza foi escolhido pelo presidente para substituir Maurício Valeixo, que havia sido indicado pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro. A troca do comando da PF foi o que causou o pedido de demissão do ex-juiz.

O novo diretor é delegado da PF e foi secretário de Planejamento e Gestão da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), nomeado por Alexandre Ramagem em setembro de 2019.

Ramagem havia sido escolhido para assumir o comando da PF na semana passada. No entanto, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) suspendeu a nomeação por possível desvio de finalidade, já que ele é amigo dos filhos do presidente e foi segurança de Bolsonaro durante a campanha presidencial.