Queda nas exportações derruba preço da carne nos supermercados

Pesquisa de preços da Apas (Associação Paulista dos Supermercados) aponta que alguns associados já notaram deflação na tabela do leite em abril. Depois de uma alta em março, os dados apontam que o custo para o varejo já caiu.

Outra boa notícia, segundo a Apas, está no preço das proteínas. O principal motivo para a redução está na queda de exportações devido à crise mundial do covid-19. O impacto já pode ser visto também para o consumidor final nas aves e suínos.

Em março, o setor de FLV (frutas, legumes e verduras) foi o grande campeão de deflação – o maracujá, por exemplo, teve queda de 21,52% no preço, sendo que, no acumulado do ano, o produto já soma -32,18%. Ainda em março, a lista do top 10 é completa com chuchu (-17,33%), pera (-11,02%), repolho (-6,52%), salsa/cebolinha (-5,89%), maça (-4,57%), couve (-4,01%) e batata (-3,48%).

Desde o início da pandemia da covid-19, a Apas orienta seus associados a não aumentarem a margem de lucro praticada anteriormente à crise e apenas repassar os aumentos impostos pela indústria.

A Apas também recomenda ao consumidor, quando possível, optar pelos produtos que estão em queda (como os citados) para ajudar a equilibrar o orçamento doméstico e a contribuir com a manutenção dos preços.