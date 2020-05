Metrô e CPTM instalam tendas de desinfecção contra o coronavírus em SP

Tendas de desinfecção individual serão instaladas em estações do metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), em São Paulo.

As duas primeiras já começam a funcionar nesta segunda-feira (4) na estação Tatuapé, linha 3-Vermelha do metrô. Por meio de um sensor de movimento, a cabine libera um spray com uma solução que combate bactérias, fungos, leveduras e vírus. O desinfetante não é tóxico e protege por até quatro horas.

Segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, o processo dura somente quatro segundos. A cabine foi instalada pela Neobrax, uma farmoquímica especializada na produção de clorexidina. A empresa apresentou proposta ao governo do estado por meio de um chamamento público.