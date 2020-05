Mega-Sena paga bolada de R$ 50 milhões em sorteio desta terça-feira

Em meio a tantas notícias ruins que recebemos todos os dias em tempos de pandemia, segue uma notícia boa: o sorteio desta semana da Mega-Sena tem um prêmio milionário para quem acertar as seis dezenas sorteadas. A bolada acumulada já está em R$ 50 milhões.

É dinheiro suficiente para bolar algumas loucuras que simplesmente estão totalmente fora do acesso de simples mortais, como por exemplo fazer um tour pelo espaço. A Orion Space, por exemplo, tem planos de viabilizar viagens espaciais, com hospedagem em uma estação espacial especialmente construída para isso. O "pacote espacial" sairia pela bagatela de US$ 9 milhões, aproximadamente. Claro, sempre é bom esperar o dólar chegar numa cotação melhorzinha para fechar negócio!

COMO APOSTAR:

Nesta semana, a Mega-Sena tem sorteio nesta terça-feira (dia 5), então as apostas podem ser feitas até as 19 desta terça em qualquer casa lotérica do país. Nas cidades que enfrentam quarentena, é possível apostar pelo aplicativo da Caixa Loterias Online e evitar riscos desnecessários.

QUE HORAS É O SORTEIO?

O sorteio da Mega-Sena é realizado sempre a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O Metro Jornal acompanha o sorteio em tempo real e divulga em suas plataformas imediatamente.