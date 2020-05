Lotofácil 1962 paga prêmio de R$ 1,5 milhão nesta segunda; veja os números sorteados

Após premiar mais duas pessoas no sorteio de sábado, a Lotofácil volta a todo vapor nesta segunda-feira (04) com um prêmio de R$ 1,5 milhão para quem fizer os 15 pontos no sorteio do concurso 1962 da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Lotofácil nesta segunda-feira:

01, 02, 03, 04, 06, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22

No sábado, um apostador de Santos e outro de Minas Gerais dividiram o prêmio principal e cada um levou para casa R$ 780.227,54.

Duzentos e oitenta e três pessoas acertaram 14 dezenas e cada uma ganhou R$ 1.696,61.

Veja os números do sorteio do último sábado.