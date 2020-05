Isolamento social volta a 59% em São Paulo no domingo

O índice de isolamento social no Estado de São Paulo chegou a 59% no domingo (3). O feriado do Dia do Trabalho, na sexta-feira (1º) e o fim de semana colaboraram para que menos pessoas saíssem de casa.

Na quinta-feira (30), o SIMI-SP (Sistema de Monitoramento Inteligente do estado) registrou um índice de 46%, o menor desde o início da quarentena em São Paulo, no dia 24 de março. O índice de 59% é o mais alto já atingido na capital, alcançado pela quinta vez no domingo.

A recomendação do governo estadual é que o nível de isolamento social fique acima dos 60%, meta ainda não atingida na média paulista. Na cidade de São Paulo, o índice ficou em 58%. Na quinta-feira, foi de 47%, sendo também o número mais baixo desde 20 de março.

O sistema analisa dados de operadoras telefônicas em 104 municípios com mais de 70 mil habitantes – os índices para cada cidade podem ser conferidos aqui.