Sobe para 10 o número de mortos em hospitais de campanha de SP

Sobe para 10 o número de mortos nos hospitais de campanha municipais de São Paulo. A vítima mais recente foi registrada neste domingo (3) na estrutura montada no Anhembi, local onde aconteceram 9 dos 10 óbitos. Outro foi no Pacaembu.

Segundo a Prefeitura, mais de 600 pessoas estão internadas nos dois hospitais de campanha municipais e quase mil receberam alta desde o início das operações.

O hospital de campanha localizado no Complexo do Ginásio do Ibirapuera, inaugurado na sexta-feira (1) já tem 58 pacientes com coronavírus internados. O local tem capacidade de receber 268 pessoas com sintomas menos graves da doença.

Em toda a cidade de São Paulo foram 1.744 mortos por coronavírus. São 20 mil casos confirmados da doença e 80 mil suspeitos. Nos hospitais municipais, a taxa de ocupação das UTIs é de 76%.