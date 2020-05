Estudantes criticam propaganda do MEC sobre manutenção de datas do Enem

A manutenção do calendário de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), garantida por decisão da Advocacia-Geral da União (AGU), foi informada através de uma nova propaganda do Ministério da Educação.

Com menos de um minuto, o vídeo argumenta que a "nova geração" de profissionais seria perdida caso o exame fosse suspenso ou adiado. "A vida não pode parar", diz o roteiro.

Em outro momento, jovens atores convocam os estudantes brasileiros para "estudar, de qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, pela internet, com a ajuda a distância dos professores".

Durante a pandemia de coronavírus, que já deixou mais de sete mil mortos no país, as aulas em diversos estados estão suspensas. Em São Paulo, a previsão atual é que escolas estaduais retomem os estudos presenciais apenas em julho.

Nas redes sociais, estudantes criticaram o tom e a mensagem da propaganda, além de questionarem a decisão por manter inalterado o calendário do Enem 2020.

Manter o Enem na mesma data é a coisa mais absurda que eu ja vi, 40% da população não tem acesso a internet para ampliação do estudo e não estão tendo EAD, isso mostra mais que nunca que o estado não pra um minuto do dia para pensar nas minorias, sem contar o perigo d transmissão — lua (@uauelles) May 4, 2020

Meu deus essa propaganda do Enem é toda errada, já sabemos qual é o tipo de pessoa que tá querendo o Enem esse ano… Basicamente, quem não tem computador, acesso a internet, livros para estudar, EAD, entre outros, que lutem pic.twitter.com/d7VatG3tkw — Ananda (@DCUCOMlCS) May 4, 2020

A propaganda do ENEM já saiu, as inscrições são do dia 11 a 22 de Maio, e no final dessa propaganda só faltou: VOCÊ QUE LUTE pic.twitter.com/eH68KF1r8Y — Kiko (@kikofalou) May 4, 2020

Que chacota essa propaganda do ENEM. Inep deveria ser o primeiro a saber que o Brasil não tem estrutura pra ensino à distância. A internet não tá na casa de todo mundo, pelo amor de Deus. Quantos estudantes dependem só dessa chance, parabéns aos idiotas irresponsáveis. — Marina Luana (@MarinaLuana5) May 4, 2020

As datas de aplicação das provas impressas ficam mantidas para os dias 1º e 8 de novembro.