Coronavírus: média diária de mortes cresce 280% em um mês em São Paulo

A média de mortes confirmadas por coronavírus a cada dia, em todo o estado de São Paulo, cresceu 280% no último mês, informou nesta segunda-feira (4) a Secretaria Estadual da Saúde. Desde o início da pandemia até hoje, o estado registrou 2.654 óbitos, com média de 118 por dia na última semana. No começo de abril, a média era de 31 mortes por dia, mas, desde o dia 27, ocorreram 829 novos óbitos.

Entre os mortos, 1.556 homens eram homens e 1.098, mulheres. A maioria dos óbitos concentra-se em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 73,6% do total registrado. Já fatores de risco — como cardiopatia, diabetes e doença renal, entre outros — foram observados em 2.152 pessoas que faleceram por coronavírus, o que corresponde a 81,1% do total.

O total de casos confirmados de coronavírus no estado atingiu hoje 32.187 pessoas. Só na última semana houve 10.491 novas confirmações, o que corresponde a quase 1.498 novos casos por dia. No dia 4 de abril, eram 4.048 casos, com média de 403 por dia.

Entre os infectados pelo coronavírus, 12.114 residem no interior, litoral e Grande São Paulo, regiões onde foram registrados 971 óbitos (36,5% do total de casos confirmados do estado). Das 645 cidades do estado, 153 registraram pelo menos um óbito por covid-19 [a doença provocada pelo coronavírus] e em 334 municípios já foram confirmados casos.

Em todo o estado, há 9 mil pacientes internados, dos quais 3.531 em unidades de terapia intensiva (UTI) e 5.534 em enfermarias.

A taxa de ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) é de 67,9% no estado e de 88,8% na Grande São Paulo.