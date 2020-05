São Paulo terá avenidas importantes bloqueadas a partir de segunda

A Prefeitura de São Paulo fará novos bloqueios em algumas das principais avenidas da cidade para desmotivar a circulação desnecessária de veículos. Na quinta-feira (30), a capital paulista registrou índice de isolamento social de 47% – o menor desde o início da quarentena, no dia 24 de março.

Quatro vias terão interdições na segunda-feira (4), com apoio da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), da GCM (Guarda Civil Metropolitana) e do CPTran (Comando de Policiamento de Trânsito). Serão elas:

• Avenida Moreira Guimarães, sentido centro, na altura da avenida dos Bandeirantes (zona sul)

• Avenida Radial Leste, sentido centro, altura da rua Pinhalzinho (zona leste)

• Avenida Santos Dumont, sentido centro, altura da avenida do Estado (zona norte)

• Avenida Francisco Morato, sentido centro, altura da rua Sapetuba (zona oeste)

Os bloqueios serão feitos entre 7h e 9h, considerado horário de pico da manhã na cidade de São Paulo. Apenas uma faixa estará livre para circulação.

De acordo com a prefeitura, dependendo do aumento do índice de isolamento social na segunda, as interdições podem ser ampliadas, com operação durante todo o dia.

Ação educativa

Outras duas vias da zona oeste vão receber, nesta segunda, blitzes educativas, também entre 7h e 9h. São elas a avenida Vital Brasil, altura da rua Camargo, e a avenida João Paulo I, altura do nº 2.868 – ambos no sentido centro.