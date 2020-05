Com feriado, índice de isolamento social em São Paulo vai a 56%

O índice de isolamento social no Estado de São Paulo voltou a subir para 56% na sexta-feira (1º). O aumento pode ser justificado pelo feriado do Dia do Trabalho.

Na quinta-feira (30), o SIMI-SP (Sistema de Monitoramento Inteligente do estado) registrou um índice de 46%, o menor desde o início da quarentena em São Paulo, no dia 24 de março.

A recomendação do governo estadual é que o nível de isolamento social fique acima dos 60%, meta essa nunca atingida na média paulista. Na cidade de São Paulo, o índice ficou em 55%. Na quinta-feira, foi de 47%, sendo também o número mais baixo desde 20 de março.

O sistema analisa dados de operadoras telefônicas em 104 municípios com mais de 70 mil habitantes – os índices para cada cidade podem ser conferidos aqui.