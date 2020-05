Como se preparar para uma entrevista virtual de emprego

Com o isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, as entrevistas de emprego online, que já eram tendência, tornaram-se uma necessidade. Segundo uma pesquisa da Talenses Group com 375 profissionais de recursos humanos, 35,2% das empresas já estão realizando 100% dos processos seletivos de forma remota.

A TG Core, que está contratando 14 profissionais, decidiu realizar todo o processo seletivo de forma virtual. “As entrevistas e todas as etapas que seriam presenciais foram migradas para a internet. Assim, estamos conseguindo ampliar nosso quadro de funcionários sem deixar de lado as recomendações de ficar em casa”, comenta Giovanna Dutra, COO da empresa do setor financeiro.

Mas encarar uma entrevista por videochamada pode ser muito mais desafiador para o candidato do que uma conversa presencial, que pode oferecer um momento inicial mais descontraído, com água, cafezinho e comentários sobre o tempo.

“Já a entrevista online acaba sendo mais direta ao ponto, podendo ser iniciada imediatamente após a conexão, o que pode impactar nas primeiras impressões que o recrutador tem do candidato”, diz Mônica Camargo Tracanella, uma das sócias-fundadoras da Trilogie, empresa de branding e carreira, que dá dicas de como se preparar para esse desafio.

Estratégia para entrevista virtual por videochamada

• Check-in da infraestrutura

Boa conexão de internet e um bom aparelho para realizar a entrevista – notebook, computador, tablet ou celular – são essenciais para que a conversa ocorra sem imprevistos.

• Trato no local

O ambiente precisa ser calmo, tranquilo e com um fundo o mais neutro possível. Uma dica importante é checar com antecedência a visão que o entrevistador terá do seu ambiente.

• Sem cortes

Tenha a certeza de que não será interrompido por ninguém ao longo da entrevista. Comunique o horário da entrevista para os outros moradores, evitando interrupções e barulhos.

• Test drive

Faça testes com antecedência e, caso necessário, treine a navegação para ter certeza de que domina suas principais funcionalidades. Esta é uma importante imagem a ser passada: domínio da tecnologia.

• Roupa passada

Não é porque está em casa que não deve se arrumar. A entrevista continua sendo uma ocasião formal em que é necessário passar a imagem mais profissional possível. Vista-se como se fosse para o local onde ocorreria a entrevista presencial.

• Tudo à mão

Durante a realização da entrevista online, tenha papel, caneta e água por perto. Dessa forma, não será necessário pedir licença durante a conversa com o recrutador.

• Caso pensado

Demonstre o seu interesse pelo local, pesquisando sua história, seu método de trabalho e quais são seus valores. Isso pode ajudar no desempenho durante a entrevista, além de ser uma das formas de mostrar entusiasmo pela oportunidade.

• Quando um fala…

Podem ocorrer problemas de delay e entendimento. Por isso, é importante esperar sempre o entrevistador acabar de falar para iniciar a sua fala. Converse com clareza e tranquilidade, tomando cuidado com a dicção.

• Sem blá-blá-blá!

Esteja preparado para contar sua história e construa seu discurso de forma a evidenciar tanto suas competências técnicas quanto comportamentais, comunicando seus diferenciais e demonstrando estar preparado para os desafios da vaga. No entanto, manter a objetividade durante o diálogo – o que já é importante na entrevista presencial – torna-se imprescindível na vídeochamada.

• Olhos nos olhos

O “olhos nos olhos” dá lugar ao olhar diretamente para a câmera, para criar sintonia com o recrutador.

FONTE: Mônica Camargo Tracanella, sócia-fundadora da Trilogie