Prefeitura de SP vai fazer exames de coronavírus por 'drive-thru'

A Prefeitura de São Paulo quer começar a fazer exames de coronavírus em espaços públicos pelo sistema drive-thru, onde os testes são feitos dentro do veículo, de preferência o paciente com máscara e recomendação de no máximo 4 pessoas no carro.

As tendas poderão ser montadas em ruas, avenidas e praças de todas as regiões da cidade. Ouras capitais do país como Salvador e Brasília essa medida já ocorre.

Os locais poderão ser utilizados por laboratorios públicos e privados mediante autorização da sub-prefeitura do lcoal. A Rádio Bandeirantes apurou com uma fonte na prefeitura que os detalhes serão divulgados por meio de portaria no Diário Oficial, que deve ser publicada nos próximos dias.

