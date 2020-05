Roubo de semáforos cresce 15% no primeiro trimestre em São Paulo

Com as ruas mais tranquilas por conta do coronavírus, os furtos de fiações e semáforos cresceram 15% no primeiro trimestre na cidade de São Paulo. Todos os dias são ao menos 15 casos, mais que o dobro do registro no início do ano.

O principal dano é o roubo de fios, usado para a venda do cobre. Desde o início do ano, o prejuízo foi de mais de R$ 3 mihões. Veja a reportagem do Bora SP, da Band.