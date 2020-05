Previsão do tempo: São Paulo pode ter chuva forte no sábado

A cidade de São Paulo pode voltar a ter chuvas fortes após um mês de abril mais seco. Para este sábado (2), de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva no fim do dia.

As temperaturas devem ficar entre os 17ºC, na madrugada, e 26ºC no início da tarde. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), órgão ligado à Prefeitura de São Paulo, uma área de baixa pressão deve se juntar ao sistema frontal que permanece no oceano, provocando chuvas mais significativas e declínio das temperaturas.

O centro alerta que alguns pontos da capital paulista podem ter rajadas moderadas de vendo e raios de maior intensidade, o que eleva o potencial para a formação de alagamentos.

