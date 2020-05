Covid-19: Hospital de campanha do Ibirapuera começa a operar

Começa a funcionar nesta sexta-feira (1º) o hospital de campanha construído pelo governo de São Paulo no complexo esportivo do Ibirapuera, zona sul da capital paulista.

Esta é a terceira unidade temporária de saúde aberta para receber pacientes com covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), no município. As demais estruturas da cidade foram montadas no sambódromo do Anhembi, zona norte, e no estádio do Pacaembu, zona oeste.

Foram montados 268 leitos no estádio do complexo / Ettore Chiereguini/Agif/Folhapress

O novo hospital de campanha tem 268 leitos, sendo 240 de enfermaria para casos leves e 28 de estabilização, destinados a pacientes em estágio grave de covid-19. Ele ocupa o gramado e parte da pista de atletismo do complexo.

Mais de 800 profissionais foram contratados, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e farmacêuticos. Segundo o governo do Estado, a manutenção vai custar R$ 10 milhões por mês.