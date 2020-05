Greta Thunberg doa prêmio de US$ 100 mil para campanha da Unicef

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg, de 17 anos, anunciou ontem por meio de suas redes sociais que doará US$ 100 mil (cerca de R$ 544 mil) para a campanha de financiamento da Unicef (Fundo das Nações Unidas para Crianças).

O valor foi um prêmio que a jovem recebeu este ano da organização Human Act por sua atuação frente às mudanças climáticas.

“Mesmo que as crianças não sejam identificadas como parte do grupo de risco para o coronavírus, elas continuam em situação de vulnerabilidade com o fechamento de escolas”, afirmou Thunberg em vídeo.