Coronavírus: Brasil chega a 6.329 mortes e 91.589 casos confirmados

Um novo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (1º) aponta nova alta expressiva no Brasil de casos e mortes por covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Segundo a pasta, chegaram a 6.329 os óbitos confirmados pela doença, entre 91.589 casos diagnosticados.

Em comparação ao relatório anterior, de sexta-feira (17), houve um aumento de 428 (7,25%) no número de mortes – eram 5.901 – e 6.218 (7,3%) no número de casos confirmados – eram 85.380. A taxa de letalidade da covid-19 no país segue em 6,9%.

No estado de São Paulo, epicentro da doença no Brasil, foram 136 novos óbitos confirmados. Segundo a Secretaria de Saúde, o número passou de 2.375 para 2.511. Em relação aos casos, o estado contabiliza agora 30.374 pacientes contaminados, contra 28.698 de quinta (30).

